Минздрав выпустил новые временные рекомендации по вакцинации

Министерство здравоохранения России выпустило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от COVID-19, хотя предыдущие были опубликованы всего неделю назад.

В частности, отныне вакцинация рекомендована без дополнительных ограничений всем ВИЧ-инфицированным вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Кроме того, препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Важно, что даже после вакцинации ведомство рекомендует соблюдать ограничения - дистанцироваться друг от друга и носить маски. То есть никакого возвращения к нормальной жизни, которое обещалось до вакцинации и подавалось как стимул к вакцинации, уже не анонсируется.

Документ изобилует выражениями, которые характеризуют его как медийный, но не научный. Так, например, "новые" мутации вируса могут "ускользать" от гуморального ответа. Почему слово "новые" взято в кавычки, непонятно. Это фигура речи?

Каждые 6 месяцев рекомендуется вводить себе новую дозу препарата - так рекомендует ВОЗ, и Минздрав целиком ей доверяет.

Повторяется, что неизвестно, сколько нужно антител для иммунитета, потому что ВОЗ пока ничего на сей счет не постановила. То же самое с клеточным иммунитетом, который невозможно проверить. Поэтому вакцинировать нужно почти всех.

Обращает на себя внимание следующее утверждение догматического характера:

"Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ".

То есть ВОЗ постановила считать, что человек не может заболеть от укола, и Минздрав призывает этому верить, не заботясь о достоверности утверждения. Если человек заболевает после укола, то подразумевается, что это не последствие вакцинации, а он уже был болен. Почему же Минздрав не требует делать тест перед вакцинацией, а велит колоть всем без разбора?

Также из рекомендаций убрано то, что к побочным проявлениям после иммунизации относятся все, потребовавшие госпитализации, либо закончившиеся летально и имеющие временную связь с прививками.

В целом документ представляет собой набор указаний ВОЗ о том, что колоть вакцины нужно почти всем и постоянно.

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