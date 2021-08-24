Минздрав выпустил новые временные рекомендации по вакцинации

24 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Минздрав РФ (2018) | Фото: www.rosminzdrav.ru

Минздрав выпустил новые временные рекомендации по вакцинации

Министерство здравоохранения России выпустило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от COVID-19, хотя предыдущие были опубликованы всего неделю назад.
Читайте также:

В частности, отныне вакцинация рекомендована без дополнительных ограничений всем ВИЧ-инфицированным вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Кроме того, препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Важно, что даже после вакцинации ведомство рекомендует соблюдать ограничения - дистанцироваться друг от друга и носить маски. То есть никакого возвращения к нормальной жизни, которое обещалось до вакцинации и подавалось как стимул к вакцинации, уже не анонсируется.

Документ изобилует выражениями, которые характеризуют его как медийный, но не научный. Так, например, "новые" мутации вируса могут "ускользать" от гуморального ответа. Почему слово "новые" взято в кавычки, непонятно. Это фигура речи?

Каждые 6 месяцев рекомендуется вводить себе новую дозу препарата - так рекомендует ВОЗ, и Минздрав целиком ей доверяет.

Повторяется, что неизвестно, сколько нужно антител для иммунитета, потому что ВОЗ пока ничего на сей счет не постановила. То же самое с клеточным иммунитетом, который невозможно проверить. Поэтому вакцинировать нужно почти всех.

Обращает на себя внимание следующее утверждение догматического характера:

"Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ".

То есть ВОЗ постановила считать, что человек не может заболеть от укола, и Минздрав призывает этому верить, не заботясь о достоверности утверждения. Если человек заболевает после укола, то подразумевается, что это не последствие вакцинации, а он уже был болен. Почему же Минздрав не требует делать тест перед вакцинацией, а велит колоть всем без разбора?

Также из рекомендаций убрано то, что к побочным проявлениям после иммунизации относятся все, потребовавшие госпитализации, либо закончившиеся летально и имеющие временную связь с прививками.

В целом документ представляет собой набор указаний ВОЗ о том, что колоть вакцины нужно почти всем и постоянно.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, минздрав, рекомендации, ВОЗ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети