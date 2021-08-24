24 Августа 2021
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Селевой поток, Южная Осетия (2010) | Фото: www.vesti.ru

В горах Дагестана ищут пятерых человек, унесенных селевыми потоками

Пять человек пропали в Дагестане из-за ливня и схода селей, их ищут спасатели и местные жители.

По данным МЧС, двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине.

В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля, в которых находились трое россиян. Один из автомобилей нашли, но водителя в нем не обнаружили, передает ТАСС.

Как сообщалось, в Дагестане из-за ливневого дождя с градом на реке Квартал и в Карадахской теснине поднялся уровень воды.

После прибытия сотрудников МЧС на место группа туристов из 15 человек была эвакуирована. Однако в теснине была обнаружена еще одна группа из 15 человек, которых также вывели в безопасное место.

Среди 30 человек были десять детей. Сообщалось, что в результате стихии одного туриста унесло потоком воды.

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Теги: дагестан, сели, ливни, туристы



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