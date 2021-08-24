На Средний Урал прибыла рекордная партия вакцины от коронавируса

На территорию Свердловской области прибыла рекордная партия вакцины от коронавиурса, насчитывающая 120 тыс. доз препарата "Спутник Лайт". Об этом в своем Instagram написал глава региона Евгений Куйвашев.

"Заболеваемость ковидом в области по-прежнему высокая. Но мы видим, как вакцинация работает, без нее ситуация была бы гораздо хуже. А благодаря прививочной кампании мы сможем начать учебный год в обычном режиме и надеемся, что скоро выйдем на плато. Поэтому прошу: прививайтесь!" - призвал губернатор.

"Спутник Лайт" является однокомпонентной вакциной, а значит, не требует введения второго компонента и отлично подходит для повторного прививания спустя время. Вся партия препарата уже разгружена и развозится по медучреждениям.

