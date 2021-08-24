24 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

На Средний Урал прибыла рекордная партия вакцины от коронавируса

На территорию Свердловской области прибыла рекордная партия вакцины от коронавиурса, насчитывающая 120 тыс. доз препарата "Спутник Лайт". Об этом в своем Instagram написал глава региона Евгений Куйвашев.

"Заболеваемость ковидом в области по-прежнему высокая. Но мы видим, как вакцинация работает, без нее ситуация была бы гораздо хуже. А благодаря прививочной кампании мы сможем начать учебный год в обычном режиме и надеемся, что скоро выйдем на плато. Поэтому прошу: прививайтесь!" - призвал губернатор.

"Спутник Лайт" является однокомпонентной вакциной, а значит, не требует введения второго компонента и отлично подходит для повторного прививания спустя время. Вся партия препарата уже разгружена и развозится по медучреждениям.

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Теги: вакцина, коронавирус, партия, Куйвашев



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