В Челябинской области коронавирусом после вакцинации заразились 1,5 тысячи человек

В Челябинской области зарегистрировано 1 тысяча 497 случаев коронавируса у жителей, поставивших вакцину. Количество заболевших составило 0,2% от числе привитых южноуральцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего два компонента вакцины поставили 629 тыс. человек.

Большинство из заболевших были привиты "Гам-КОВИД-Вак" (1 тыс. 391 человек), 81 человек – "ЭпиВакКорона", 24 человека "КовиВак" и один "Спутник лайт".

В ведомстве отметили, что южноуральцы заболели коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю.