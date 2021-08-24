Бастрыкин потребовал отчета об исчезновениях тюменских детей с 1997 года

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР. Речь идет о девяти фактах исчезновения детей.

"Последним из этих случаев стало исчезновение этим летом Насти М., тело которой обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчного города Тюмени. Обстоятельства смерти Насти устанавливаются в рамках отдельного уголовного дела, возбужденного ранее по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Глава ведомства потребовал от следователей представить в докладе тщательный анализ имеющихся сведений по всем указанным эпизодам преступлений", - говорится в сообщении.

Сюжет о пропавших детях вышел в эфире телеканала "Россия 1". Местные жители не исключают, что исчезновения несовершеннолетних, включая последнее - это звенья одной цепи.

30 мая 1997 года пропала Любовь С. Она возвращалась от подруги и пропала. 30 октября 1998 г. с автобусной остановки пропала 13-летняя Ирина К. 12 декабря 1999 года с той же остановки пропала 12-летняя Алена И. В феврале 2001 г. бесследно исчезла 11-летняя Софья Т. Тело ребенка было найдено спустя несколько дней. Еще через год пропала 13-летняя Анна Б., тело которой нашли в лесу. Следов изнасилования на теле девочки не обнаружено, ее задушили, а экспертиза показала, что Аню не кормили около четырех дней. Следующее исчезновение ребенка произошло в ноябре 2008 г. Со спортивной площадки школы при странных обстоятельствах пропал восьмилетний Эдуард А. В августе 2009 г. возле продуктового магазина пропала 12-летняя Настя Л. Девочка села в светлую машину и больше ее не видели. В октябре 2010 г. бесследно пропала 11-летняя Аня А. Она ушла в школу - и больше ее никто не видел.

Напомним девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Тело девочки было найдено 19 августа, в камышах, в двух километрах от дома.

Добавим, что ранее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал. В соцсетях появилась информация, о том, что якобы задержанный был знаком с отцом пропавшей девочки. Однако в СКР пока не подтверждают связь между этими преступлениями. Проверяются все версии. По последним данным, подозреваемых в деле об исчезновении Насти М. пока нет.