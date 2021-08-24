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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут администрация города (2013) | Фото: Накануне.ru

В мэрии Сургута вновь появился департамент имущественных и земельных отношений

Дума Сургута утвердила появление в администрации департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Департамент имущественных и земельных отношений в форме муниципального казенного учреждения. Утверждено его положение. Среди целей создания департамента – создание условий для реализации государственных программ Югры в области улучшения жилищных условий, предоставление в установленном порядке субсидий из местного бюджета на строительство или приобретение жилья отдельным категориям сургутян. Решение принято – "за" проголосовали 19 депутатов.

Напомним, "смертоносный" департамент упразднили 7 октября 2015 г. К работе ДИЗО было много вопросов, департамент называли неэффективным. В конце концов, в мае 2015 г. был поднят вопрос о том, чтобы ликвидировать структуру. Функции реорганизованного подразделения переданы в ведение двух комитетов: комитету по земельным отношениям и комитету по управлению имуществом администрации города. 7 октября 2015 г. были назначены главы комитетов: земельным начала руководить бывший замдиректора ДИЗО Ирина Шевченко, в имущественным – Сергей Пешков, ранее занимавший пост начальника отдела департамента.

В 2012 г. двое сотрудников департамента были застрелены, когда пришли закрывать нелегальную шиномонтажную мастерскую. Сын хозяина шиномонтажки застрелил начальника отдела муниципального и земельного контроля администрации Сургута Владимира Чорноноса и главного специалиста отдела муниципального земельного контроля Руслана Аюпова.

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Теги: департамент имущественных и земельных отношений, администрация Сургута, дума Сургута



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