В Минздраве допустили сокращение срока действия QR-кода после вакцинации

Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции может быть сокращен до полугода при ухудшении эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Сейчас срок действия QR-кода для тех, кто вакцинировался или ревакцинировался от COVID-19, составляет один год, для тех, кто переболел, - шесть месяцев с даты выздоровления.

Для россиян, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа.

Ранее ученые провели исследование эффективности вакцины от коронавируса в качестве защиты от тяжелого течения болезни. В третью волную эпидемии (июль – август) они наблюдали за больными в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что полный курс вакцинации на 81% защищает от тяжелого течения болезни (госпитализации, значительного поражения легких и т.д.). Если пациент успевал получить только одну дозу вакцины, то уровень защищенности от тяжелого течения болезни составлял только 31%.