24 Августа 2021
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Общество В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Больше половины россиян тратит до 20 тысяч рублей на оплату жилья

Больше половины россиян - 59% - ежемесячно выплачивают от 10 до 20 тысяч рублей на жилье (оплата ЖКУ, аренды жилья или ипотеки), говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

По данным опроса, 28% тратят на жилье до 10 тысяч рублей в месяц. В интервале от 20 до 30 тысяч находятся 7% россиян, 4% платят от 40 до 50 тысяч. Еще больше платят только 1%.

Траты на еду у большинства опрошенных (40%) находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

29% тратят от 5 до 10 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей, 4% - меньше 3 тысяч рублей. При этом 3% опрошенных признались, что тратят на еду больше 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 60% россиян тратят на продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. Почти вся зарплата уходит на еду у 16% участников исследования. Еще 14,8% тратят на продукты питания треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8% россиян.

Абсолютное большинство россиян (96,3%) заметили рост стоимости продуктов в последние месяцы. Среди наиболее подорожавших позиций они назвали мясо, растительные масла, молочные продукты, овощи и фрукты.

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Теги: траты, жилье, еда, россияне



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