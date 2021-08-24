24 Августа 2021
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Общество За рубежом Украина
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

МИД Украины опроверг сообщения об угоне украинского самолета из Кабула и Иран

Официальный представитель МИД Украины опроверг слова заместителя министра иностранных дел страны Евгения Енина об угоне украинского самолета в Кабуле.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - цитирует "Интерфакс-Украина" спикера МИДа Украины Олега Николенко.

Он добавил, что все самолеты, которые Украина использовала для эвакуации из Афганистана, "безопасно вернулись". Всего было совершено три эвакуационных рейса, они вывезли 256 человек.

"Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - рассказал Николенко.

Ранее Енин сообщил СМИ, что в минувшее воскресенье украинский самолет "захватили другие люди". "Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал замминистра. По словам Енина, провалились ещё три попытки эвакуации украинских граждан из Афганистана, поскольку люди просто не смогли попасть в аэропорт Кабула.

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Теги: украина, захват самолета, кабул, эвакуцация



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