Руководитель тюменского водоканала уволился на фоне скандалов

Глава тюменского водоканала Андрей Максимов уволился по собственному желанию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-служб компании.

Вчера у него был последний рабочий день. В водоканале отмечают, что увольнение руководителя не связано с ухудшением качества питьевой воды. Максимов принял решение развивать собственные проекты. Возглавит "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева, которая до назначения на этот пост занимала должность финансового директора компании.

"Перед топ-менеджером стоят задачи по дальнейшей реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ, внедрению новых цифровых технологий и сервисов, повышению качества услуг и эффективности работы с клиентами", - говорится в сообщении.

Напомним, жители Тюмени в соцсетях неоднократно жаловались на неприятный запах воды - люди сетуют на то, что невозможно ни приготовить еду, ни постирать. Ранее проверку качества воды начало региональное управление Роспотребнадзора. 28 июля мэр Тюмени Руслан Кухарук провёл совещание о причинах неприятного запаха питьевой воды, которая течет из кранов горожан. Было сказано, что обильные осадки в июле привели к повышению уровня воды в Туре почти на два метра. Резко прибывающий поток воды поднял со дна реки иловые болотистые отложения, которые и стали причиной неприятного запаха питьевой воды. В водоканале проанализировали все обращения жителей и, наложив их на карту сетей, определили участки для промывки. К этой работе подключили и управляющие компании.

Сейчас водоканал завершает очередной этап работ по оснащению очистных сооружений системой, не допускающей распространение неприятных запахов. Завершить эти работы планируется в сентябре.