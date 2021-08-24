24 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге напали на бригаду "скорой": от врачей хотели, чтобы они реанимировали труп

В Екатеринбурге на бригаду "скорой помощи" напали на вызове.

Как сообщил источник Накануне.RU на уралмашевской подстанции СМП, врачей вызвали ночью на Таганскую, 89: там с пятого этажа выпал человек.

"Они приехали на труп уже, но пьяные свидетели заставляли их идти реанимировать труп. Пинали машину, матерились, вытягивали врача из машины. Полиция ехала на вызов больше часа", - рассказал источник.

Инцидент прокомментировали в УМВД России по Екатеринбургу.

"23 августа около 2.00 в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение о конфликте между гражданином и сотрудниками бригады скорой медицинской помощи по адресу Таганская, 89. Со слов медиков, мужчина выражался нецензурной бранью и повредил дверь их машины. Информации о причинении врачам телесных повреждений не поступало. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили нарушителя и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство", - сообщили Накануне.RU в пресс-группе городского УМВД.

Сейчас по факту повреждения служебного автотранспорта проводится проверка. Как отметили в ведомстве, нарушитель порядка признал свою вину и принес извинения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, бригада приехала на место через 10 минут после вызова. Врачи в результате инцидента не пострадали.

"Бригада не пострадала, пострадала только машина. Мужчину, который пинал автомобиль, забрала полиция", - отметили в пресс-службе СМП.

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Теги: скорая, врачи, нападение, полиция



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