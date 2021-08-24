24 Августа 2021
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Общество Сибирский ФО
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

"Придется проявить обычный строительный героизм": в Новосибирске отстали от графика возведения Ледовой арены

Власти Новосибирской области признали, что строители выбились из графика с возведением Ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

"Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно. Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом, предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придется проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок", - заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Отставание от графика будут ликвидировать с помощью увеличения рабочих на стройплощадке. Также "достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, работающими на объекте, привлечены все дополнительные ресурсы – трудовые и финансовые".

"На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023 объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия", - заявил Шмидт.

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Теги: ледовая арена, график, молодежный чемпионат мира по хоккею, новосибирск



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