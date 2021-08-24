На Южном Урале сотрудница соцзащиты получила условный срок за мошенничество при получении выплат на ребенка

Сотрудница управления социальной защиты администрации Чебаркуля приговорена к 1 году лишения свободы условно за мошенничество при получении выплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020 года обвиняемая предоставила в органы социальной защиты документы для получения выплаты на ребенка. Ей было отказано по причине превышения размера среднедушевого дохода от величины прожиточного минимума. После этого она предоставила в органы соцзащиты заниженные сведения о заработной плате супруга, не указав его доход по основному месту работы.

В результате она получила из бюджета пособия в размере более 160 тыс. руб.