24 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Челябинской области локализован лесной пожар на площади 813 гектаров

В Пластовском районе Челябинской области лесной пожар локализован на площади 813 гектаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, распространение огня остановлено, лесники совместно с МЧС работают на дотушивание.

Напомним, природный пожар начался 22 августа в 12 часов дня на территории Восточно –Санарского участкового лесничества. Периметр пожара опахали, это позволило остановить распространение огня. Уже ночью возгорание было локализовано на площади 550 га. Однако за ночь огонь перешел через минерализованную полосу и работы по ликвидации огня возобновились.

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Теги: лесной пожар, пожар, МЧС,



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