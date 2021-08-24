В сеть утекли паспортные данные 1,5 млн российских клиентов Oriflame

Хакеры похитили паспортные данные 1,5 млн российских клиентов Oriflame.

Как сообщает портал Security Lab, в Сети появилась база отсканированных копий паспортов граждан России. Сканы попали к хакерам в результате взлома серверов косметической компании.

Об утечке стало известно еще в начале августа, когда злоумышленники опубликовали первую часть базы из 800 тыс. сканов паспортов граждан Грузии и Казахстана, пишет "МК".

В июле в Telegram появилась база данных с 7,8 млн операций пользователей сервиса SMS-activate. В файле содержатся в том числе частичные номера карт клиентов, банки-эмитенты и сроки действия "пластика". Кроме того, "утекла" также информация примерно о 160 тысячах почтовых адресов.