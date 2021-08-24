Роспотребнадзор нашел вредные вещества в воздухе Тюмени

Роспотребнадзор нашел превышение превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в задымленном тюменском воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В пробах, отобранных в утренние часы 24 августа в Тюмени, отмечается превышение содержания мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5). Мелкодисперсные частицы находятся в атмосфере в виде аэрозоля, из-за малого веса не могут осесть на землю. Попадая в организм, мельчайшие частицы раздражают рецепторы в воздухоносных путях и могут привести к ухудшению состояния здоровья у тех людей, кто страдает легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

В регионе действуют один ландшафтный пожар и 11 лесных, в том числе локализованных. В связи с сухой и жаркой погодой в регионе установлен высокий четвертый класс пожарной опасности. Тюмень вновь окутал густой смог. В соцсетях интернет-пользователи сообщают о запахе гари.

По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича, источником задымления в Тюмени стали пожары как в тюменских, так и в курганских лесах.

Жителям Тюмени не рекомендуется открывать окна в период задымления. Также следует чаще проводить влажную уборку в домах и реже находиться на открытом воздухе. Окна и форточки нужно занавешивать увлажненной тканью и периодически ее менять. Полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.