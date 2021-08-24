24 Августа 2021
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Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Иностранных студентов будут вакцинировать на добровольной основе - Минобрнауки

1 сентября учебный год начнется в 710 российских вузах, в большинстве из них - "в традиционном, допандемийном формате", но при этом "при необходимости будут использоваться дистанционные технологии", сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительства, посвященном началу учебного года.

"Всего к учебе приступит около 4,22 млн студентов. Из них около 1,2 млн человек — первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше — 1, 125 млн поступивших. В этом году по наиболее приоритетным направлениям было увеличено количество бюджетных мест: на  11 382 места в сфере IT, на 5 975 по инженерным специальностям и по специальностям медицинского профиля на 6 057 мест", - сообщил зампред правительства.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что доступ к занятиям, инфраструктуре и общежитиям студентам должны предоставить вне зависимости от наличия прививки от коронавируса: "Что касается доступа к инфраструктуре, лабораториям, практикумам и посещения лекционных занятий — мы провели большую работу с ректорами, неоднократно рассказали и объяснили, что вне зависимости от вакцинации студенты имеют право посещать занятия, ходить в спортивные залы и бассейны и, самое главное, заселяться в общежития".

Разработан и механизм обучения иностранных студентов, которых в этом году решили допустить до очных занятий. "Теперь студенты из других государств смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщения. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с Министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой. Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт" [на платной основе]", - сообщил министр.

"Для иностранцев правила прививок те же, что и для российских студентов: несовершеннолетние не вакцинируются, совершеннолетние — только с добровольного согласия", — подчеркнул Валерий Фальков.

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Теги: минобрнауки, учебный год, вакцинация студентов, иностранные студенты



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