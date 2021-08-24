От ожидания до реальности: сколько налогов получит Петербург от «Газпрома»?

Губернатор Александр Беглов за несколько лет ухудшил экономическое положение Петербурга. При новом главе городе выросли объем госдолга и дефицит бюджета. Сегодня градоначальник надеется, что проблемы помогут решить налоговые отчисления от «Газпрома» после переезда штаб-квартиры компании в Петербург. Однако эксперты отмечают, что ожидать притока большого объема средств в бюджет пока рано, так как не решен вопрос с регионом для регистрации Единой газотранспортной системы компании.

В Кабмине обсуждают возможность переноса из Москвы штаб-квартир государственных компаний и крупных частных корпораций в регионы. По мнению федеральных чиновников, это может увеличить налоговые отчисления в местные бюджеты и стать подспорьем в решении проблем с дефицитом бюджета. Вынос данной темы на повестку дня стал возможен после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, где глава государства послал сигнал чиновникам о необходимости проведения подобной экономической политики. Инициатива президента была поддержана спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая предложила свою схему переноса головных офисов ряда компаний: например, отправить РЖД и «Ростех» на Урал, «Роснефть» в Сибирь. В Минэкономразвития предложили распределить штаб-квартиры корпораций по 18 городским агломерациям. Однако конкретного решения и плана действий пока не принято.

В экспертной среде нет единого мнения о предложенной инициативе. Ряд экономистов полагает, что идея рабочая и может принести доходы налогами в местные бюджеты, хотя и прогнозируют сложность, долгосрочность реализации. Некоторые специалисты отмечают, что с поступлением налогов в казну не все так просто. Больших поступлений ждать не стоит из-за специфики налоговой базы, потому надеяться на большие отчисления для покрытия дефицита бюджета и выплаты кредитов регионам не стоит.

Последнее актуально для Петербурга. В начале августа стало известно о завершении перерегистрации штаб-квартиры «Газпрома» в Северной столице. В связи с этим в СМИ заговорили о больших налоговых отчислениях в бюджет, озвучив предварительную сумму в 150 млрд рублей. Ранее «смену прописки» газовой корпорации комментировал губернатор города Александр Беглов. Глава города заявлял, что ожидает мощный экономический вклад за счет налоговых поступлений. Почему, губернатор положительно о переезде ясно. Под его руководством за два года город оказался сильно закредитован и увеличился объем недостатка средств в казне. В 2019-м дефицит бюджета составлял 10,5 млрд рублей, прогнозируемый дефицит на 2021 год – 89,7 млрд. Из-за отсутствия рабочих механизмов инвестирования в городе, Беглов сильно увеличил объем госдолга Северной столицы за счет заимствования средств на различные инфраструктурные проекты (метро, развитие аэропортов, прокладка трасс). Объем долга вырос с 30,1 млрд в 2019 году до 85,1 млрд в 2021-м. В связи с этим ясно, что за счет налоговых поступлений от переноса штаб-квартиры «Газпрома», губернатор хочет решить созданные своими решениями экономические проблемы. Но фактический объем налогов, которые даст газовая корпорация Петербургу, неизвестен. В ФНС еще идут подсчеты. При этом высока вероятность, что мечты Беглова об отчислениях в размере 150 млрд «Газпром» вряд ли исполнит.

Глава «Центра налоговой политики» МГУ Кирилл Никитин ранее в комментарии «Российской Газете» отмечал, что смена регистрации «Газпромом» не влияет напрямую на распределение налогов. Большее значение имеет регистрация Единой газотранспортной системы (ЕГС) как единого объекта недвижимого имущества на балансе компании. Если ЕГС будет зарегистрирована за головным офисом, то большие налоговые отчисления действительно поступят в бюджет Петербурга. А если она останется, как и раньше, на балансе филиала в Москве, то пополнять казну будет столица. На данный момент нет информации о перерегистрации ЕГС, потому ожидания губернатора Беглова о «мощном экономическом вкладе» пока что преждевременны.

Напомним, портал «Городовой» сообщал, что Петербург постепенно движется к статусу «города-банкрота». Власти набрали обязательств по развитию социальной, транспортной инфраструктуры, ремонту исторического фонда до 2024 года более чем на 8 трлн рублей. При этом средств у Петербурга на их исполнение не хватает, так как город самостоятельно не зарабатывает деньги. Учитывая ежегодную ориентировочную сумму планируемого дохода в 730 млрд, реальный ежегодный дефицит городского бюджета превышает 1,5 трлн.