Профсоюз предупредил "Аэрофлот" о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

24 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Самолет Аэрофлот (2018) | Фото: Аэрофлот

Профсоюз предупредил "Аэрофлот" о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

Профсоюз пилотов просит "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда. Отмечается, что существует риск дефицита кадров из-за низких зарплат. Об этом говорится в письме главы шереметьевского профсоюза (ШПЛС) Игоря Дельдюжова гендиректору авиакомпании Михаилу Полубояринову.

В январе "Аэрофлот" сократил зарплаты летчиков и летного персонала из-за уменьшения налета в период пандемии коронавируса.

В настоящее время, по словам Дельдюжева, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, у членов экипажей увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению зарплаты.

Глава профсоюза заявил, что среди работников растет недовольство новой системой. Он предупредил, что если не принять срочных мер, то в ближайшее время возникнет дефицит квалифицированных пилотов.

Ранее дочка "Аэрофлота", авиакомпания "Россия" предложила членам экипажей воздушных судов премии "за лояльность" в размере 25 тыс. руб.Отмечается, что в августе авиакомпания ожидает увеличения объема перевозок при одновременном дефиците членов экипажей.

До этого стало известно о задержках рейсов "России" из-за забастовок членов бортэкипажей, связывая их с большой нагрузкой на работников. По некоторым данным, авиакомпания вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек, при минимуме в десять. Бортпроводники жалуются на низкие зарплаты и постоянные переработки.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: профсоюз, аэрофлот, пилоты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети