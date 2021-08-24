Профсоюз предупредил "Аэрофлот" о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

Профсоюз пилотов просит "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда. Отмечается, что существует риск дефицита кадров из-за низких зарплат. Об этом говорится в письме главы шереметьевского профсоюза (ШПЛС) Игоря Дельдюжова гендиректору авиакомпании Михаилу Полубояринову.

В январе "Аэрофлот" сократил зарплаты летчиков и летного персонала из-за уменьшения налета в период пандемии коронавируса.

В настоящее время, по словам Дельдюжева, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, у членов экипажей увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению зарплаты.

Глава профсоюза заявил, что среди работников растет недовольство новой системой. Он предупредил, что если не принять срочных мер, то в ближайшее время возникнет дефицит квалифицированных пилотов.

Ранее дочка "Аэрофлота", авиакомпания "Россия" предложила членам экипажей воздушных судов премии "за лояльность" в размере 25 тыс. руб.Отмечается, что в августе авиакомпания ожидает увеличения объема перевозок при одновременном дефиците членов экипажей.

До этого стало известно о задержках рейсов "России" из-за забастовок членов бортэкипажей, связывая их с большой нагрузкой на работников. По некоторым данным, авиакомпания вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек, при минимуме в десять. Бортпроводники жалуются на низкие зарплаты и постоянные переработки.