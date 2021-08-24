24 Августа 2021
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Общество За рубежом
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

Бундесвер эвакуировал из Кабула несколько преступников, которых ранее депортировали в Афганистан

Военные бундесвера эвакуировали в Германию из Афганистана несколько преступников, которые ранее были высланы из ФРГ на родину за такие преступления как торговля наркотиками и изнасилование. Теперь они снова просят убежища, сообщают немецкие СМИ.

Власти пока не знают, что делать с этими афганцами. Между тем, немецкие политики уже высказываются за то, чтобы оставить беженцев в Германии. Так, сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек в интервью Rheinische Post заявил: "Мы не можем депортировать людей и передать их талибам* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Мы осудим их здесь, и здесь же они будут отбывать тюремные сроки".

Ранее сообщалось, что талибы* по мере захвата контроля над территориями Афганистана освобождали из тюрем заключенных.

На сегодняшний день Германия эвакуировала из Кабула более 3,6 тыс. человек, это граждане ФРГ и других западных стран, а также афганские беженцы.

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Теги: бундесвер, эвакуация, германия, депортация, афганистан



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