24 Августа 2021
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Общество За рубежом
врач, ковид, прививки, медицина, больница (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Британские ученые: Самый лучший иммунитет у переболевших

Переболевшим ковидом не нужно вакцинироваться, их иммунитет намного сильнее, чем после вакцинации. Об этом заявили ученые из Британии.
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Национальная статистическая служба Британии совместно с Оксфордским университетом проанализировали статистику повторных случаев ковида. По состоянию на конец мая было выявлено лишь менее 16 тыс. повторных случаев ковида из 4 млн. То есть частота повторного заражения - 0,4% за год. Подчеркнем, что это проценты не от всего населения, а только от числа переболевших.

Что касается частоты заражения привитых, то таких данных за все время нет, но, по текущим данным многих стран, привитые заражаются ненамного реже, чем непривитые, из-за чего при большинстве привитых в этих странах снова происходит большой рост заболеваемости и смертности (Израиль, Исландия, Британия, США и др.).

"Глобальные данные свидетельствуют о том, что естественная инфекция обеспечивает лучшую и более длительную защиту. После естественного заражения вакцинация не дает дополнительных преимуществ, поэтому иммунизация выздоровевших от COVID-19 является бесполезной тратой ресурсов", - сказал профессор Центра общественной медицины Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) Санджай Рай.

То же самое заявлял советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. По его словам, переболевших прививать вообще не нужно, так как иммунитет у них более стойкий и долгосрочный. И вакцина не даст того иммунитета, который образуется после перенесенного заболевания. Наличие же антител ничего не значит. Если человек переболел, но уже исчезли антитела, организм все равно "вспомнит" болезнь и справится с ней. Так, в мае прошлого года он легко перенес ковид и у него был высокий уровень антител. Затем они исчезли. Через год он лечил ковидную больную и специально никак не берегся. В итоге он так и не заболел, а уровень антител, которых у него почти не было и который он затем померил, вырос в 7 раз. Он подчеркивает, что сработала клеточная память. Это и есть иммунитет, который нельзя просто сводить к наличию или отсутствию антител. Зверев уверен, что нужно "оставить в покое" переболевших и детей.

"Тех, кто переболел, не надо прививать. Кто установил, что через полгода снова нужно прививать? Это ненаучная точка зрения, это ничего общего с практикой не имеет. Что это за вакцина, которую нужно вводить каждые полгода?" - сказал академик.

К слову, в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова тоже признала, что коронавирусом повторно заражаются не больше 1% переболевших. По привитым таких данных еще нет, так как период для наблюдений гораздо короче - вакцинация началась с января, но данные МИБС свидетельствуют о том, что частота заболевания у привитых меньше, чем у непривитых, примерно на 20%, хотя в предотвращении тяжелых случаев эффективность намного выше. К сожалению, по переболевшим статистики нет. Или в МИБС не было переболевших?

При этом ВОЗ теперь приравнивает иммунитет только к вакцине.

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Теги: вакцинация, иммунитет



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