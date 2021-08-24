24 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники руки задержание (2019) | Фото:Pixabay

В Екатеринбурге суд оставил под арестом "ангела света", изрезавшую двухлетнего сына

В Екатеринбурге суд оставил под арестом женщину, изрезавшую ножом своего двухлетнего сына.

Напомним, инцидент случился в ночь на пятницу, 13 августа. Об искалеченном ребенке в полицию сообщила бригада "скорой". Отец мальчика при опросе пояснил, что с недавних пор проживал отдельно от супруги, а весной текущего года поведение женщины резко изменилось: она стала называть себя "ангелом света".

Екатеринбурженке предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка. Пострадавший чудом выжил и был помещен в больницу. Женщину арестовали на два месяца – до 12 октября 2021 года включительно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, к ним поступила апелляционная жалоба адвоката обвиняемой на постановление Ленинского районного суда об аресте. По итогам рассмотрения облсуд оставил решение райсуда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Напомним, что женщина признала свою вину, с ее участием была проведена проверка показаний на месте. Сейчас по уголовному делу продолжаются допросы свидетелей, назначен комплекс экспертиз.

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Теги: ребенок, покушение, суд, арест



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Ранее 14.08.2021 18:27 Мск "Ангела света", изрезавшую двухлетнего ребенка ножом, арестовали в Екатеринбурге
Ранее 13.08.2021 12:16 Мск В Екатеринбурге молодая мать хотела убить сына. Она называла себя "ангелом света"


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