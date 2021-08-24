Экс-сенатору от Ямала и его брату вменили мошенничество с ущербом в 6,7 млрд

Экс-акционеры "Промсвязьбанка", братья Алексей и Дмитрий Ананьевы стали фигурантами нового уголовного дела, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, криминальная схема по хищению средств "Промсвязьбанка" действовала с 31 июля 2014 г. до 14 ноября 2017 г. Пока в деле фигурируют только братья Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно, уточняет "Ъ". По материалам дела, с целью хищения средств банка братья-акционеры якобы создали преступную группу, в которую вовлекли других сотрудников банка, находившихся у них в подчинении. Пока они фигурируют в материалах расследования как неустановленные лица. Сами братья, по версии следствия, осуществляли руководство преступной группой, распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и тому подобное. Расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Ущерб за три года якобы составил 6,7 млрд руб.

Промсвязьбанк был подконтролен братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Санация банка была начата ЦБ РФ в 2017 г. Позже финансовое учреждение перешло в собственность Росимущества, а Ананьевых СКР обвинил в хищении 87 млрд руб. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.

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