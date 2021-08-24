Талибы намерены сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирается создать совет для управления Афганистаном, состоящий из 12 человек, сообщает Foreign Policy.

Самыми влиятельными людьми в совете будут лидер политического крыла талибов Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии радикального движения Моулави Якуб, являющийся сыном его основателя муллы Омара, и полевой командир, главарь диверсионной группировки "Сеть Хаккани" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани.

Кроме того, "Талибан" хотел бы ввести в состав совета Ахмада Масуда - сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, который боролся против талибов. Отметим, Ахмад Масуд является лидером сопротивления афганской провинции Панджшер, которая остается единственным не подконтрольным талибам регионом.

По словам источников издания, "Талибан" не намерен создавать в стране пост президента или какого-либо другого единоличного лидера.

Уточняется, что некоторым членам бывшего правительства Афганистана, которое поддерживали США, предложат выбрать себе министерства, пишет Regnum. Таким образом "Талибан" намерен создать выглядящее наиболее инклюзивным правительство, для повышения шансов признания его международным сообществом.

Ранее сообщалось, что делегация "Талибана" начинает обсуждение вопроса о создании инклюзивного правительства. Контакты со всеми партиями уже установлены, а сами переговоры с афганскими политиками начнутся в Кабуле.

Также сообщалось, что движение вскоре объявит о "возвращении" Исламского Эмирата Афганистан.