Депутат пожаловался на обход закона о предустановке российских приложений компанией Apple

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что ему пожаловались несколько пользователей iPhone на ошибку при попытке предустановить отечественные приложения на устройство. Если же окно предустановки и открывается корректно, то его можно просто пропустить, сообщают ревностные блюстители закона из числа подписчиков депутата.

В Минцифры сообщили, что знают о проблеме и ведут переговоры с Apple, в компании собираются устранить ошибки со следующим обновлением, передает "Коммерсант".

Напомним, российским властям так и не удалось заставить Apple действовать так, как предполагал законопроект: предустанавливать на устройства отечественные приложения. Американской компании разрешили просто давать пользователю выбор – ставить приложение перед началом использования или нет.

"Возможность закрыть окно выбора не нарушает закон — нигде не указано, что этой возможности у пользователей быть не должно", - отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что неустранение нарушений в работе устройств может грозить Apple штрафом до 20 тыс. руб.