Тюмень вновь накрыл смог от пожаров в Тюменской и Курганских областях

В Тюменской области вновь начали гореть леса. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, за сутки возникло 13 лесных пожаров общей площадью 38,41 га, а также три ландшафтных пожара на площади 11,5 га.

В настоящий момент в регионе действует один ландшафтный пожар и 11 лесных, в том числе локализованных. В связи с сухой и жаркой погодой в регионе установлен высокий четвертый класс пожарной опасности. Тюмень вновь окутал густой смог. В соцсетях интернет-пользователи сообщают о запахе гари.

По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича, источником задымления в Тюмени стали пожары как в тюменских, так и в курганских лесах

Вблизи Тюмени в районе ТЭЦ-2 действует почвенный (торфяной) пожар. На его тушение направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Тюменской области. Специалисты отмечают, что торфяники могут гореть длительное время. Этот пожар дает наибольшее задымление. Также причиной смога стал пожар на территории лесного фонда в районе Субботино.

Торфяные пожары действуют и в районе Новоатьялово Ялуторовского района и Шорохово Исетского района. Кроме того, южный ветер доносит дым от пожаров Курганской и Свердловской областей.

Жителям Тюмени не рекомендуется открывать окна в период задымления. Также следует чаще проводить влажную уборку в домах и реже находиться на открытом воздухе. Окна и форточки нужно занавешивать увлажненной тканью и периодически ее менять. Полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

"Рекомендуется сократить физическую нагрузку, избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Увеличить потребление жидкости до двух-трех литров в день для взрослых. Исключить газированные напитки. Несколько раз в день принимать душ. Промывать нос и горло", - говорится в рекомендациях оперштаба.