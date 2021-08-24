Вице-премьер Абрамченко поручила профильным министерствам снизить стоимость перевозки продуктов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в РФ.

"В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", - цитирует ТАСС представителя Абрамченко.

Отметим, что в Минтрансе уже собирали совещание по поводу роста стоимости продуктовой логистики – после жалоб Минпромторга и Минсельхоза на рост транспортных расходов фермеров и торговых сетей (и, как следствие, рост цен на прилавках).

"Есть понимание, что цифры, которые звучали порой в СМИ, что стоимость перевозки в два раза превышает то, что было в прошлом году, скорее не подтверждаются. Скачкообразный рост цен не присутствует. Если речь идет о перевозке собственным парком, рост находится в пределе инфляции или ниже. По ряду направлений действительно есть рост тарифов. Основные причины: большой дефицит транспортных средств и водителей, коронавирус сыграл определенную роль, наблюдается отток кадров", - рассказал глава департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Бакирей на совещании рабочей группы по снижению стоимости овощей (проходило на площадке "Единой России").

Еще одной причиной является резкий рост интернет-торговли, многие транспортные компании переориентировались на этот рынок.

"Но общемагистральная причина – "обеление" рынка. В целом это благо. Не секрет, что рынок этот является непрозрачным. Десятки тысяч человек работают на этом рынке, а регуляторики никакой нет. Кто занимался незаконным предпринимательством, демпингом в ущерб безопасности - уходят. И это влияет на стоимость перевозок. Идет рост логистических издержек 10-20%", - отметил Бакирей.

Он добавил, что в сегменте транспортировки в сельском хозяйстве (например, от поля до элеватора) есть еще одна проблема: очень старый подвижной состав, техника быстро выбывает, а новая непомерно дорожает, иногда на 1,5 млн руб. за единицу. Стоимость комплектующих тоже резко растет. "Например, шина для "КамАЗа" в 2018-м году стоила 13-14 тыс. руб., сейчас – 17-18 тыс. руб.", - рассказал глава департамента.