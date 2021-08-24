В Ростове от коронавируса умер привитый подполковник МВД

В Ростове-на-Дону от коронавируса скончался начальник городского управления МВД России по вопросам миграции.

40-летний сотрудник ранее получил обе дозы антиковидной вакцины, но в начале августа все-таки заразился COVID-19, пишет "Регнум" со ссылкой телеграм-канал "Че по Ростову?". У полицейского было диагностировано 36% поражения легких.

Первое время подполковник полиции лечился в амбулаторных условиях, однако потом его состояние резко ухудшилось. Его госпитализировали в ковидный госпиталь и перевели на ИВЛ.

19 августа у пациента диагностировали отек легких, острую почечную и печеночную недостаточность. Врачам не удалось спасти мужчину.

Ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в регионе от ковида умерли 14 вакцинированных. По его словам, некоторые из них заболели после первого укола.

Напомним, Росздравнадзор поручил провести проверку информации о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой умерли якобы после вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, речь идет о семье из населенного пункта Хутор Ленина (пригород Краснодара).

Ранее Минздрав Карелии подтвердил смерть женщины после вакцинации. Она умерла через две недели после укола.