В Челябинской области два человека погибли в ДТП с КамАЗом

В Челябинской области столкнулись иномарка и КамАЗ. В результате ДТП два человека погибли, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла поздно вечером 23 августа на трассе Троицк-поселок Кумыское. Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Cherry. После удара иномарка перевернулась на крышу и отлетела на полосу встречного движения.

Два пассажира погибли. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля. Спасатели оказали ему помощь и передали сотрудникам скорой помощи.