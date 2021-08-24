24 Августа 2021
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крым россия карта (2015) | Фото:

На саммит "Крымской платформы" в Киев не приехал ни один видный западный политик

Саммит "Крымской платформы", который состоялся вчера в Киеве, не посетил ни один видный западный политик. Всего были представители 46 стран, преимущественно западных, но президентов и премьеров среди них было лишь 12, и все из стран, которые для Украины являются не главными. То есть страны Запада хоть и почтили своим присутствием мероприятие, явно не придали ему большого значения.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении признал, что Киев не силах "вернуть" Крым и Запад должен ему помочь. Однако представители западных стран ограничились общими фразами о поддержке Украины, ее независимости и поздравляли с 30-й годовщиной. Более того, многие подчеркивали, что возможен только дипломатический путь. Это говорил и сам Зеленский.

Интересно, что Франция и Германия понизили уровень своего представительства, прислав не глав МИД, как обещали, а министра энергетики (немцы) и министра по делам торговли (французы). Те зачитали свои выступления, которые были посвящены экономике и транзиту газа. Британия тоже прислала представителя МИД, хотя анонсировала приезд министра обороны. В целом, кроме европейских стран, прибыли только представители Японии, Турции, Кипра и британских территорий (Новой Зеландии, Австралии, Канады). То есть вопрос российского статуса Крыма никого, кроме стран Европы, не беспокоит.

На саммите даже произошла "зрада". Президент Венгрии Янош Адер неожиданно выступил с упреками в адрес Украины, хотя постарался сделать это достаточно деликатно. И все же намек был более чем понятен. Адер напомнил, что на Украине принят дискриминационный языковой закон, который ограничивает права людей на использование родного языка. Имелись в виду венгры Закарпатья.

"Если использование родного языка ограничивается и если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой штрафов, это противоречит идеалам демократии и не приносит пользы титульным нациям", - сказал он.

При этом Адер добавил, что две трети исторической территории Венгрии сейчас не входят в ее состав. Намек на территориальные претензии к Украине?

"Венгры оказались в составе других государств, хотя и не хотели этого. Никто никогда у них не спрашивал, в какой стране они хотели жить", - подчеркнул он.

Хотя реальной властью в Венгрии обладает на президент, а премьер, он придерживается таких же взглядов.

В целом на саммите наиболее русофобски были настроены представители Прибалтики и стран Восточной Европы. Все остальные были настроены достаточно спокойно, видимо, понимая, что не поддержать позицию Украины по Крыму нельзя, но и предпринимать реальные действия по "возврату" Крыма опасно.

Напомним, на саммите приняли совместную декларацию. Стороны договорились поддерживать давление на Россию, в том числе санкциями.

Показательными стали слова Зеленского, который в начале заявил, что саммит ради саммита не нужен, а в конце - что "главным достижением этого саммита стало то, что он произошел". А в Киеве будет действовать новая контора по Крыму - офис "Крымской платформы". Как не вспомнить незабываемое выражение Виктора Черномырдина: "Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство".

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