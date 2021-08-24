24 Августа 2021
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Общество Свердловская область
(2017) | Фото:

Концепцией главного ледового городка Нижнего Тагила станет юбилей "Союзмультфильма"

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил концепцию ледового городка, который украсит Театральную площадь в преддверии 2022 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, основной темой станет юбилей студии "Союзмультфильм", которой в этом году исполнилось 85 лет. Вокруг главной елки расположатся не только фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символов китайского и славянского нового года - тигра и быка, но и множество других персонажей: объемные ледовые скульптуры Бременских музыкантов, Карлсона, Незнайки и Мамонтенка.

Вокруг памятника Черепановым, по предложению авторов проекта, расположатся фигуры Данилы-мастера, Огневушки-Поскакушки и Серебряного копытца. Все эти герои Павла Бажова также являются персонажами мультфильмов известной студии.

В ледовом городке планируется разместить несколько фотозон и горок для детей и подростков, все они будут оформлены в стиле любимых мультфильмов: "Снежная королева", "Винни-Пух", "Каникулы Бонифация", "Сказка о золотом петушке". А основной акцент, как и в прошлом году, будет сделан на световом оформлении.

"Планируем сделать дополнительное световое украшение не только центра города, но и главных улиц районов", - отметил Владислав Пинаев.

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Теги: Нижний Тагил, городок, Союзмультфильм



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