Межрегиональный режим ЧС ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров

Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров.

23 августа в двух районах Мордовии — Ельниковском и Темниковском — был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в природном заповеднике.

Пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с начала августа. В выходные огонь перешел на поселок Стеклянный в городском округе Первомайск Нижегородской области, сгорело 11 построек.

К северу от заповедника расположен закрытый город Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В Сарове 19 августа был введен режим ЧС.

Как передает Regnum, на сегодняшний день в "Заповедной Мордовии" действуют два очага: в северо-западной части площадь горения составляет 10 га, в северо-восточной — 120 га. 24 августа для тушения пожаров планируется задействовать два вертолета и самолет Бе-200ЧС.