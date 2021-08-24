24 Августа 2021
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Межрегиональный режим ЧС ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров

Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров.

23 августа в двух районах Мордовии — Ельниковском и Темниковском — был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в природном заповеднике.

Пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с начала августа. В выходные огонь перешел на поселок Стеклянный в городском округе Первомайск Нижегородской области, сгорело 11 построек.

К северу от заповедника расположен закрытый город Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В Сарове 19 августа был введен режим ЧС.

Как передает Regnum, на сегодняшний день в "Заповедной Мордовии" действуют два очага: в северо-западной части площадь горения составляет 10 га, в северо-восточной — 120 га. 24 августа для тушения пожаров планируется задействовать два вертолета и самолет Бе-200ЧС.

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Теги: режим чс, мордовия, нижегородская область, лесные пожары



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