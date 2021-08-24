24 Августа 2021
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Сборная России по пляжному футболу (2021) | Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ по пляжному футболу

Сборная России одержала первое место в группе и вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу.

Накануне встреча третьего тура группы A против Японии завершилась со счётом 7:1 в пользу России. Три мяча на свой счёт записал Артур Папоротный, кроме него отличились Федор Земсков, Максим Чужков и Борис Никоноров. В свои ворота также забил Озу Морейра из сборной Японии. В составе проигравших единственным голом отметился Такуйя Акагума.

Победа стала самой крупной для национальной команды на первенствах планеты по пляжному футболу.

С 6 очками подопечные Михаил Лихачёва заняли первое место в группе А. 26 августа в 1/4 финала турнира сборная России встретится со второй командой группы B - Испанией.

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Теги: пляжный футбол, чемпионат мира, сборная России, плей-офф



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