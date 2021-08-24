Южноуральца, убившего жену в присутствии дочери, могут отправить на принудительное лечение

Уголовное дело в отношении жителя Нязепетровска, обвиняемого в убийстве супруги в присутствии ребенка, направлено в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый в ходе распития с супругой спиртных напитков, нанес ей множественные удары в область головы и тела. При этом он требовал от дочери наносить удары потерпевшей.

Экспертиза показала, что у мужчины на фоне зависимости от алкоголя развилось временное психическое расстройство. В связи с этим он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации.

Напомним, в настоящий момент в Челябинском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве жены на глазах у двух детей. По версии следствия, обвиняемый в автомобиле нанес несколько ножевых ранений своей жене. От полученных ранений женщина скончалась. По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд с постановлением о необходимости применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.