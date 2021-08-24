Прокуратура проверит слова красноярского чиновника, назвавшего местных жителей "ноющей кучей дерьма"

В Красноярском крае прокуратура начала проверку высказываний советника губернатора Андрея Агафонова. В соцсетях он назвал жителей региона "ноющей кучей дерьма".

Все началось 10 августа, когда фигурист Алексей Ягудин выложил в Instagram пост о визите в Красноярск, где ему очень понравилось. Местные жители в комментариях раскритиковали звезду, которая не заметила гари от лесных пожаров.

Агафонов написал по этому поводу в Facebook: "Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд". "Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?".

Через какое-то время Агафонов пост удалил.

По данным Telegram-канала Kras Mash, некий гражданин написал на Агафонова жалобу в прокуратуру, так что теперь надзорный орган проведет проверку.