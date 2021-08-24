Депутат Госдумы от Пермского края извинился за "пьяное" общение с ГИБДД

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов извинился за своё "пьяное" общение с сотрудниками ГИБДД, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего. К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнёс недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным. Признаю, что моё поведение было недостойным, и прошу прощения у всех, кого задели мои слова", - написал Бурнашов в своём Facebook.

Политик признал, что подобное поведение недопустимо.

"У каждого в жизни случаются неприятные ситуации, и нужно уметь контролировать свои эмоции, не принося вреда окружающим. Я буду благодарен вам за понимание. Спасибо", - уточнил Бурнашов.

В комментариях "отметились" те, кто посчитал извинения запоздалыми.

"Признавать ошибки – здорово, особенно через пару месяцев после инцидента. Другой вопрос, а прав-то хоть лишили? При всём уважении к депутату. Он ведь тоже водитель, как и остальные. Ко всем должен быть единый подход. "Я больше так не буду" и всё – как-то не серьёзно", - написал Олег Паршиков.

Как сообщало Накануне.RU, члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бурнашовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента. Составлено три административных протокола.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение депутата является неприемлемым. Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймериз "Единой России". До этого депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".