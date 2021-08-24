24 Августа 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Илья Лисняк (2021) | Фото: instagram.com/ilya_lisnyak

Лисняк сдал мандат депутата пермской гордумы: "Не хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с другими партиями"

Депутат Пермской гордумы Илья Лисняк написал заявление о сложении полномочий. Вопрос был рассмотрен сегодня на последнем заседании думы Перми VI созыва, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое решение парламентарий объяснил тем, что вступил в партию "Справедливая россия – патриоты – за правду" и был выдвинут в качестве кандидата на выборах в заксобрание.

"Весь следующий месяц намерен посвятить командной работе на выборах и не хотел бы ассоциироваться ни с какими другими объединениями, кроме "Справедливой России", - заявил Лисняк. Он поблагодарил коллег за работу и сообщил, что успел закрыть все вопросы, по которым к нему обращались пермяки.

Депутаты поддержали решение об отставке Лисняка.

Напомним, ранее Лисняк, Коробов, а также Форсюк публично заявили о выходе из ЛДПР весной. Однако добиваться снятия с партийного учета им пришлось через суд. Свое решение истцы объясняли тем, что партийная идеология и принципы работы реготделения больше не соответствуют их ценностям и убеждениям. По их мнению, ЛДПР намеренно затягивало процесс с целью не допустить их выдвижения на выборы от иных партий, и обратились в суд. Свердловский районный суд Перми поддержал истцов и обязал реготделение снять их с партийного учета. Пермский краевой суд оставил это решение в силе.

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Теги: Илья Лисняк, гордума, депутат, справедливая россия, лдпр



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