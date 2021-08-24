Долги россиян по кредитам побили трехлетний рекорд

Долги россиян по кредитам побили трехлетний рекорд, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА).

По итогам первого полугодия на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано 311 млрд рублей долгов - это на 14% больше, чем годом ранее.

При этом долги собирать стало легче. С начала 2021 года эффективность взыскания по автокредитам составила 35%, а по ипотеке - 30%.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщали, что в первом полугодии 2021 года на принудительное взыскание были переданы долги россиян на сумму более 2,3 трлн рублей. В тот же период у приставов находилось почти 12 млн исполнительных производств о взыскании долгов с граждан в пользу кредитных учреждений. Средняя сумма долга, который хочет взыскать банк с гражданина, составляет почти 200 тысяч рублей.