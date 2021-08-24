Площадь, пройденная огнем в лесу под Екатеринбургом, составляет 760 га

В Свердловской области продолжается тушение крупного лесного пожара под Екатеринбургом.

Напомним, информация о возгорании поступила днем 17 августа. Создавалась угроза распространения пожара на коллективный сад "Мирный" и санаторий-профилакторий "Озеро Глухое", из-за чего последний пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас в зоне действия природного пожара в Первоуральском городском округе, вблизи СНТ "Мирный", продолжаются работы по созданию минерализованных полос и окарауливанию. За сутки спасателями МЧС и работниками Авиалесохраны проложены три минерализованных полосы длиной по 1 км и шириной 4 метра, а сотрудниками Авиалесоохраны проведен отжиг.

Представители МЧС, выставленные на окарауливание, при обнаружении отдельных очагов возгорания тушат их при помощи ранцевых огнетушителей. По данным ведомства, площадь, пройденная огнем, составляет 760 га, площадь активного горения – 1,14 га.

В ликвидации пожара задействованы 104 человека и 29 единиц спецтехники.