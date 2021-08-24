Мошенники взламывают аккаунты россиян на госуслугах для оформления займов и ставок у букмекеров

Аккаунты россиян на портале госуслуг все чаще становятся объектом атак мошенников. Граждане больше стали жаловаться на попытки взлома, а в даркнете растет число предложений о продаже украденных учетных записей, к такому выводу пришли аналитики компании DeviceLock, на данные которой ссылается РИА Новости.

Аккаунты на госуслугах мошенники используют для оформления заявок на онлайн-займы и регистрации у букмекеров - владельцам аккаунтов потом приходится возвращать заем или оплачивать НДФЛ с выигрышей на ставках.

Громкий скандал с госуслугами произошел этим летом: пользователи жаловались на случаи взлома аккаунтов и использования их данных в праймериз "Единой России". Это подтвердили в Минцифры. Там обратили внимание, что аккаунты пользователей были защищены слабыми паролями. "Ростелеком" указал на важность использования надежных паролей.