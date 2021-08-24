24 Августа 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпром нефть

Ямальские нефтяники испытали новый "Шерп"

"Газпром нефть" опробовала в условиях бездорожья Крайнего Севера новую спецтехнику. Испытания грузовых вездеходов "Шерп 10" прошли в тундре вблизи Восточно-Мессояхского нефтепромысла.  

Как сообщили Накануне.RU в "Мессояханефтегазе" (СП "Роснефти" и "Газпром нефти"), тестирование проводилось на маршруте пос. Тазовский – Восточно-Мессояхское месторождение. Обычно техника выходит на него только с декабря по май, в период работы автозимников. В теплое же время года передвигаться мешают освободившиеся от льда реки, протоки и болота, поэтому используется воздушный транспорт.

(2021)|Фото: Газпром нефть

В ходе испытаний вездеходы-амфибии с тремя тоннами груза успешно преодолели расстояние в 300 км и продемонстрировали высокие технические возможности.

"Восточно-Мессояхское месторождение – один из самых труднодоступных нефтепромыслов России. Поиск новых решений для его жизнеобеспечения входит в число приоритетных задач", – отметил генеральный директор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан. По его словам, использование грузовых вездеходов позволит исключить фактор сезонности при поставках ресурсов, необходимых для эффективной и безопасной работы на Мессояхе.

(2021)|Фото: Газпром нефть

Благодаря шинам сверхнизкого давления "Шерп" оказывает минимальное воздействие на моховой покров тундры, сохраняя при этом исключительную проходимость. Грузоподъемность "Шерпа 10" сравнима с грузоподъемностью вертолета МИ-8Т, который часто используют в Арктике.

Внедрение специализированной техники в систему логистики позволит "Газпром нефти" повысить экономическую эффективность снабжения удаленных промыслов в летний сезон. Новый вездеход может пополнить автопарк компании уже в текущем году.

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Теги: Газпром нефть, Мессояханефтегаз, шерп



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