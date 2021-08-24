На Южном Урале суд оставил без изменения приговор главврачу больницы, осужденному за злоупотребления

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор отношении главного врача городской больницы Южноуральска, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению городского суда главврачу запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях системы здравоохранения Российской Федерации на срок 3 года. Также он должен выплатить имущественный ущерб в размере более 1 млн руб.

По версии следствия, главврач при пособничестве главного бухгалтера учреждения установил заведомо не предназначенные денежные вознаграждения ряду сотрудников учреждения, с целью получения их в свою пользу.