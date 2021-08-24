24 Августа 2021
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Политика За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: AFP

Талибы захватили несколько американских самолетов и ракет в Афганистане

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает Al-Arabiya.

Источники телеканала отмечают, что талибы вряд ли смогут в полной мере использовать технику армии США, так как не располагают пилотами и техническим персоналом для ее обслуживания.

При этом Пентагон дожидается завершения эвакуации военнослужащих и персонала, чтобы потом нанести авиаудары по военным складам, пишет Regnum.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп возмутился тем, что ВС США не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана. По его словам, переданные афганской армии американские боевые вертолеты теперь будет изучать Россия и Китай. «Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире", - сказал Трамп.

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Теги: талибы, самолеты, ракеты, афганистан



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