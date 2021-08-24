Для выборов в Госдуму и ЗакСО напечатают 12 миллионов бюллетеней

24 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото: Накануне.RU

Для выборов в Госдуму и ЗакСО напечатают 12 миллионов бюллетеней

В Свердловской области приступили к изготовлению избирательных бюллетеней для предстоящих выборов.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, их общий тираж составит 12 миллионов штук, а общий вес – 100 тонн. Всего будет напечатано 80 видов бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму и региональное Заксобрание – как по федеральному и общеобластному (единому), так и по одномандатным округам. Туда входят и бюллетени, которые будут использоваться на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Избиратели получат два бюллетеня на выборах депутатов Государственной думы – для голосования по федеральному избирательному округу (по партийным спискам) и для голосования по одномандатным округам (в Свердловской области их семь). Еще два бюллетеня по такому же принципу выдадут избирателям для голосования на выборах депутатов ЗакСО.

Кроме этого, в 35 муниципалитетах пройдут выборы в органы местного самоуправления. В этих городах и районах избиратели получат еще один бюллетень.

Напомним, ранее свердловский избирком определил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ЗакСО.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Госдума, ЗакСО, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.08.2021 14:59 Мск "ЕР" - вторые. Избирком определил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ЗакСО
Ранее 12.08.2021 08:40 Мск Избирком зарегистрировал списки еще от четырех партий на выборы в ЗакСО
Ранее 06.08.2021 14:15 Мск Выборы в ЗакСО: избирком зарегистрировал списки кандидатов от четырех партий
Ранее 05.08.2021 07:57 Мск 30% - женщины, средний возраст кандидатов - 45 лет. Избирком подвел итоги выдвижения в ЗакСО


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети