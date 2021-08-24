Для выборов в Госдуму и ЗакСО напечатают 12 миллионов бюллетеней

В Свердловской области приступили к изготовлению избирательных бюллетеней для предстоящих выборов.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, их общий тираж составит 12 миллионов штук, а общий вес – 100 тонн. Всего будет напечатано 80 видов бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму и региональное Заксобрание – как по федеральному и общеобластному (единому), так и по одномандатным округам. Туда входят и бюллетени, которые будут использоваться на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Избиратели получат два бюллетеня на выборах депутатов Государственной думы – для голосования по федеральному избирательному округу (по партийным спискам) и для голосования по одномандатным округам (в Свердловской области их семь). Еще два бюллетеня по такому же принципу выдадут избирателям для голосования на выборах депутатов ЗакСО.

Кроме этого, в 35 муниципалитетах пройдут выборы в органы местного самоуправления. В этих городах и районах избиратели получат еще один бюллетень.

Напомним, ранее свердловский избирком определил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ЗакСО.