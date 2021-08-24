24 Августа 2021
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Экономика В России
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

В РФ утверждена концепция развития электротранспорта на 600 млрд рублей

Глава кабмина России Михаил Мишустин 23 августа утвердил концепцию развития электротранспорта до 2030 года.

Она будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024 и с 2025 по 2030 годы. К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить в работу 9 тыс. 400 зарядных станций по всей России.

К 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим, а число электрозаправок вырастет минимум до 72 тыс.

Кроме того, в стране до 2030 года планируется запустить производство ячеек для аккумуляторных батарей и построить 1 тыс. водородных заправок для техники на этом виде топлива.

Как сообщалось, в Минпромторге России считают вполне достижимой целью добиться к 2030 году доли в 15% для электротранспорта, причем основную ее часть составят электромобили и легкие коммерческие автомобили.

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Теги: электротранспорт, авто, Мишустин



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