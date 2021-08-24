В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург произошла смертельная автоавария

23 августа около 17:00 в Ачитском районе на 194 км автодороги Пермь - Екатеринбург водитель фургона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в результате аварии виновник погиб на месте. 54-летний мужчина, водитель автомобиля "Форд Транзит", двигаясь со стороны города Перми, выехал на "встречку" и допустил столкновение с грузовой автомашиной "Ман", которой управлял 56-летний мужчина - он двигался со стороны Екатеринбурга.

В результате аварии водитель "Форд Транзит" от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель "Ман" и пассажир "Форд" травмы не получили.