Строительство третьей ветки БАМа оценили в 97 млрд рублей

Компания "Эльгауголь" оценила в 97,1 млрд руб. стоимость проекта по строительству частной железной дороги от Эльгинского месторождения в Якутии до Охотского моря (Эльга — Чумикан) и создание на побережье нового порта для экспорта угля.

Об этом следует из письма, которое гендиректор компании Александр Исаев направил в адрес заместителя министра транспорта России Владимира Токарева.

На строительство самой железнодорожной линии планируется потратить 37,3 млрд руб., еще 28,4 млрд руб. уйдет на закупку подвижного состава, а создание порта у поселка Чумикан в Хабаровском крае обойдется в 31,4 млрд руб.

Реализация проекта должна занять пять лет. Как ожидается, он окупится через семь. Таким образом, 1 км дороги оценили в 74,6 млн руб.

Эта оценка минимум в четыре раза меньше значений, применяемых при проектировании и строительстве в РЖД. Так, стоимость постройки 1 км при проектировании развития участков Восточного полигона составляет от 300 млн до 600 млн руб., сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря Эльга — Чумикан и порта для экспорта угля намерена построить компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна.

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