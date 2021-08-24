Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону экономические и военно-политические вопросы.

Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", главы государств обсудили экономические вопросы и союзные программы, а также предстоящие учения Запад-2021, ситуацию на границах Белоруссии с НАТО.

По итогам разговора президенты договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.

Путин и Лукашенко рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщает Кремль.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но эта интеграция должна происходить без потери государственности и суверенитета. Поэтому думать над созданием наднациональных структур не стоит.