В СПЧ не нашли нарушений во внесении "Дождя" в список иноагентов

Состоялась встреча глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Романом Цыгановым.

Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере не видит нарушений законодательства в решении о включении телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов.

"Первый критерий — это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий — это получение финансирования из-за рубежа",— сказал Фадеев, передает ТАСС.

Как сообщил член СПЧ Николай Сванидзе, Совет подготовит предложения по поправкам к законодательству об иностранных агентах. "Мы решили, что к этой задаче нужно подходить стратегически",— сказал он, передает "Интерфакс".

Напомним, 20 августа Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента телеканал "Дождь" и юрлицо издания "Важные истории" Istories fonds, зарегистрированное в Латвии.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение не согласовывалось с Кремлем.

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