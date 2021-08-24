"Тинькофф" создаст цифровой банк на Филиппинах

Совет директоров "Тинькофф банка" решил создать свое дочернее подразделение на Филиппинах.

Как говорится на сайте раскрытия корпоративной информации, банк намерен получить лицензию цифрового банка. Акционерный капитал составит 2 млрд филиппинских песо ($39,8 млн). Он будет состоять из 20 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию. Обыкновенные акции являются голосующими.

Представлять интересы банка при подаче ходатайства в ЦБ Филиппин на получение лицензии цифрового банка будет глава "Тинькофф мобайл" Георгий Чесаков.

Ранее в "Тинькофф" объявляли, что рассматривают различные рынки в Азии для запуска "необанка". Подача документов на получение лицензии на Филиппинах — часть стратегии выхода группы на финансовый рынок стран Азии, сообщает РБК.

Как сообщалось, "Тинькофф-банк" собирается запустить ипотечное кредитование в конце лета – начале осени.